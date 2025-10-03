子どもは「何をしても許される」のか。今春、小学校児童に蹴られた教員が反射的に蹴り返したことで教育委員会から処分を受けた。児童はお咎めなしだった。千葉県の公立小学校教員・松尾英明さんは「児童は、教員に暴力をふるっても、挑発しても、自分は守られるという誤った学習をした可能性が高い」という――。写真＝iStock.com／Milatas※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Milatas■教員が児童の左すねを蹴って、謝罪＆