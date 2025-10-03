株式会社エスエスケイは3日、自社ブランドである野球のSSKとデンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）にて、『ウルトラマン』とのコラボを行うと発表した。ウルトラマンと怪獣のイラストが入ったピースユニフォームをリリースし、SSKとhummelの通販サイト、円谷プロ直営オンラインストア「ツブラヤストアONLINE」、およびhummelららぽーとEXPOCITY店限定で、10月19日まで予約を受け付けているとのことだ。エスエスケイが