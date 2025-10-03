江崎グリコは30日から、冷凍幼児食ブランド「cotote(コトテ)」を同社ECサイトで展開している。1食で10種類以上、全メニューを通じて50種類の素材を体験できる彩り豊かな幼児食で、1歳から1歳半頃までを対象とした「STEP1」メニュー8品、1歳半頃から3歳になるまでを対象とした「STEP2」メニュー6品の計14品をラインアップする。定期宅配型サービスになっており、コースは4食、6食、8食から選択できる。定期コースの価格は4食セット