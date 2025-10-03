グレーターベイ航空は、プレミアムクラスを12月17日に導入する。ボーイング737-9型機に導入するもので、同型機にプレミアムクラスを導入するアジア初の航空会社となる。座席は「2-2」配列で、幅は20インチ以上、シートピッチは40インチ。AC電源やUSB電源も設ける。予約時に選べる食事とアルコールを含む飲み物、プレミアムアイスクリーム、優先チェックイン、優先搭乗、優先手荷物引き渡し、受託手荷物40キロのサービスを提供する