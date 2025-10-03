ロサンゼルス・タイムズ紙のコラムニスト、ディラン・ヘルナンデス記者が2日、「ドジャースは地区シリーズで佐々木朗希を守護神として起用すべきだ」と主張した。佐々木は1日（日本時間2日）のワイルドカードシリーズ・レッズ戦の9回に登板し、100マイル（約160.9キロ）を超える直球で打者を圧倒、決め球のスプリットでほんろうした。球団はまだ彼を公式に「クローザー」と呼んではいないものの、「誰の目にもそうなっている」