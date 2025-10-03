俳優の鈴木亮平（42）が3日、自身のインスタグラムを更新。人気バンドの「Mrs. GREEN APPLE」とのショットを公開し、反響を呼んでいる。鈴木は「この度、Mrs. GREEN APPLE さんのMVに謎の組織のリーダー役で参加させていただきました」と報告。メンバーの藤澤凉架、大森元貴、若井滉斗とともに笑顔でポーズを決めた写真を投稿。「身軽になって 一息ついて 言おう Good Good Good!」と歌詞を添えた。フォロワーからは「凄い