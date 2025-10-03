テロが発生したユダヤ教会堂付近に立つ警察官＝2日、英中部マンチェスター（PeterByrne/PA通信・共同）【ロンドン共同】英中部マンチェスターで2日朝、シナゴーグ（ユダヤ教会堂）付近にいた群衆に車が突っ込み信者2人が死亡した事件について、警察はテロと認定した。現場で射殺した容疑者をシリア系英国人の男（35）だと特定した。スターマー首相は「ユダヤ人に対する攻撃だった」と述べ、警戒を強化すると表明した。イスラ