楽天は３日、島内宏明外野手（３５）に来季の契約を行わない旨を伝えたと発表した。島内は星稜高から明大を経て２０１１年度ドラフト６位で楽天に入団。２１年に打点王、２２年には最多安打のタイトルを獲得した。近年は不振や故障に苦しみ、今季はここまで５試合に出場にとどまっていた。楽天一筋１４年で通算１２６８試合出場、打率・２７２、１０４本塁打、５５３打点。