パドレスが２日（日本時間３日）に敵地シカゴで行われたカブスとのワイルドカードシリーズ第３戦に１―３で敗れ、ポストシーズン脱落が決まった。先発したダルビッシュ有投手（３９）はまさかの１回０／３を投げて４安打２失点１三振で降板となった。初回は無失点で抑えた。先頭打者・ブッシュに甘く入ったカットボールを右前へ運ばれたものの、続くホーナーをスライダーで二ゴロ、３番のハップは直球で空振り三振に打ち取った