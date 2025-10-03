岡田将生さん=junko撮影村上春樹さんの連作短編集『神の子どもたちはみな踊る』（新潮文庫）を元に実写化した映画「アフター・ザ・クエイク」が10月3日から公開されます。1995年の阪神・淡路大震災以降、それぞれ別の時代と場所で喪失感を抱える4人の人生を描いた本作で、同僚の依頼を受けて謎の箱を釧路へ運ぶ男・小村を演じた岡田将生さんに、村上作品の魅力などを聞きました。（文：根津香菜子写真：junko）あらすじ1995