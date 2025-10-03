『奈良公園の鹿さんに、今の気持ちを聞く #森羅万象インタビュー』と題した動画にて、草食動物である奈良公園の鹿さんと脳科学者・茂木健一郎氏が対談。近年話題となっている「奈良公園の鹿への外国人によるいじめ」報道について、じっくり語り合った。 動画の冒頭では「森羅万象インタビューシリーズです。このコーナーでは森羅万象の方をゲストにお迎えしてお話を伺います」と趣旨を紹介しつつ