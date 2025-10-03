WANDLA HP エミライは、Ferrum AudioのDAC搭載ヘッドフォンアンプ兼プリアンプの最上位モデル「WANDLA HP」を10月10日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は 594,000円前後。 高い評価を獲得したフラッグシップDAC「WANDLA」に、4.4mm出力を備えた高品質なヘッドフォンアンプを統合した新モデル。DAC内蔵ヘッドフォンアンプの「ERCO Gen2」と、最上位の組み合わせである「WANDLA」＋「OOR」の間に位置し、「