楽天は3日、辛島航投手（34）が2日に神奈川県内の病院で、左肘関節クリーニング術を行ったと発表した。試合復帰まで3〜4カ月を要する見込み。プロ17年目の辛島は今季6年ぶりの開幕ローテーションを入りを果たし、開幕3戦目の3月30日、オリックス戦に先発も1回2/3を3失点で負け投手。4月9日の日本ハム戦も4回1/3を4失点で敗戦。その後は1軍登板はなく、2軍では12試合に登板し、2勝5敗、防御率5・03だった。