ひったくり事件を偽装して保険金をだまし取ろうとしたとして、警視庁竹の塚署は２日、さいたま市緑区、会社員の男（５２）を詐欺未遂容疑で逮捕したと発表した。逮捕は１日。発表によると、男は昨年１月、知人の４０歳代の男（詐欺未遂罪で起訴）と共謀し、高級腕時計「ロレックス」のひったくり被害に遭ったとする虚偽書類を保険会社に提出し、保険金約３３３万円を詐取しようとした疑い。容疑を認めている。知人男が虚偽の