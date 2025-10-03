米男子ゴルフの秋季シリーズ、サンダーソンファームズ選手権は2日、ミシシッピ州ジャクソンのCCジャクソン（パー72）で第1ラウンドが行われ、久常涼と金谷拓実は68で回って13位につけた。首位とは3打差。大西魁斗は73で105位と出遅れた。65をマークしたエリック・コール、サム・ライダー、ダニー・ウォーカー（以上米国）とギャリック・ヒゴ（南アフリカ）が首位に並んだ。（共同）