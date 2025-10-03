2日午後、大仙市の中学校の敷地内でクマ1頭が目撃されました。その後、隣の小学校の前にあるバス停近くにいる姿も確認されています。大仙警察署の調べによりますと、2日午後3時40分ごろ、大仙市協和境字岸館の協和中学校の敷地内で、木に登っているクマ1頭がいるのを生徒が目撃しました。教員が確認したところ、クマはすでに木から下りていて、隣の協和小学校の前にあるバス停近くにいたということです。体長は約50センチの子グマ