けさ、横浜市で乗用車が電柱に衝突して電柱が倒れ、運転していた男性が病院に搬送されました。【写真を見る】横浜の羽沢横浜国大駅前で乗用車が電柱に衝突電柱が折れて倒れる運転していた男性がけが電柱が根元から折れ、乗用車のフロントガラスにめりこんでいます。きょう午前6時すぎ、横浜市神奈川区の羽沢横浜国大駅前で「電柱に車が突っ込んでいる。電柱が倒れている」と通行人から110番通報がありました。警察によりますと