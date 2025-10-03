2日夜、能代市役所本庁舎の敷地内で、クマ1頭が目撃されました。能代警察署の調べによりますと、2日午後9時35分ごろ、能代市上町の能代市役所本庁舎の敷地内を車で走っていた能代市の30代の男性がクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルです。クマがいた場所のすぐ近くには民家もあり、警察が注意を呼びかけています。