私はジュリ（34）。子どもはチヅル、現在小2です。チヅルは昔から……あまり友達ができません。集団で遊ぶときは仲間に入れてもらえるのですが、ニコイチを作るときは必ずあぶれてしまうのです。いわゆる親友だったり、特定の仲がいい子ができないのです。人に暴力をふるったり、意地悪をしたりするわけではありません。もしかしたら親が見ていないところでそういったことがあるのかもしれませんが、少なくとも私の目にはそんな風