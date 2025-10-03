これまでの人生で後悔していることはありますか？今回の投稿者さんは、もうすぐ30代になるそう。これまでを振り返って、もっといろいろな人と関わったほうがよかったのでは？と思うようになったと言います。『同年代や幅広い年齢の人たちと積極的に関われば、楽しい思い出や学びになることもあっただろうに、傷つきたくない、面倒くさいと思っていました。私はとくにこれといった思い出がなくて、友だちもいません』投稿者さん