福岡管区気象台は3日午前9時48分、福岡県に雷注意報を発表した。福岡、北九州地方の強風注意報、北九州地方の波浪注意報は継続。福岡、北九州地方では強風に、北九州地方では高波に、福岡県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に、それぞれ注意を呼びかけた。