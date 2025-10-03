＜日本女子オープン初日◇2日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞1998年11月1日生まれの26歳。“黄金世代”と呼ばれる世代のひとりが、2年ぶりの出場で2度目の「日本女子オープン」を戦っている。鳴川愛里は、3つ伸ばして迎えた15番のダブルボギーを「もったいなかった」と悔やんだが、1アンダー（58位タイ）という結果は「とりあえずこの位置にいられるので、あしたも頑張りたい」と前を向く要素にな