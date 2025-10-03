＜コマツオープン初日◇2日◇小松カントリークラブ（石川県）◇6958ヤード・パー72＞1月に行われた欧州レジェンズツアー（欧州シニアツアー）の「Qスクールファイナルステージ」（最終予選会）をトップ通過し、2025年シーズンの出場資格を獲得した横田真一。今季はここまで欧州で11試合を戦っている。今週は日本のシニアツアー「コマツオープン」に出場。初日は5バーディ・ボギーなしの「67」で回り、5アンダー・5位タイと好スタ