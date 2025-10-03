和歌山市で２歳の長女を虐待し死亡させたとして両親が逮捕された事件で、両親が「ことし５月ごろから虐待がエスカレートした」という趣旨の供述をしていることが分かりました。平晴流容疑者（２６）と妻の菜々美容疑者（２６）は、去年秋ごろから今年７月にかけて、当時住んでいた和歌山市の自宅で長女・流菜ちゃん（２）に日常的に暴行を加え、治療を受けさせず死亡させた疑いがもたれています。警察によりますと、両親は逮