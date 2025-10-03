大阪市は職員への「カスハラ」に対し、厳正に対処するとした基本方針をまとめました。暴言などの迷惑行為や、長時間の電話対応など理不尽な要求をする「カスタマーハラスメント」。大阪市が職員に対して行ったアンケートの結果、過去３年間で約３割の職員が市民への対応中にカスハラを受けたと回答。これを受け、市が新たに策定した「カスタマーハラスメント対策基本方針」では、職員がカスハラを受けた場合、警告や警察への