奈良市にある世界遺産・正倉院で、年に１度の「開封の儀」が行われました。奈良市の正倉院には、聖武天皇の遺品や奈良時代にシルクロードを経て伝えられた宝物など約９０００点が保管されています。１０月２日、正倉院の宝庫に納められた宝物の点検や調査のため、年に一度の「開封の儀」が行われました。礼服に身を包んだ勅使と呼ばれる天皇の使いらが、手や口を清めてから厳かな足どりで建物の中へ入っていきました。約２