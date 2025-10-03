女優・土屋太鳳（30）が3日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にVTR出演。人気女優について語った。この日、ゲストでスタジオに登場した女優の杉咲花とは24年のTBS系日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」で共演した。杉咲の魅力について聞かれると「目を見るだけで心がわかる芝居をしている」と説明。「だからとっても感情のキャッチボールが楽しかったです」と共演時の様子も振り返った。また「その役の方の気持ちが