楽天は3日、島内宏明外野手（35）に来季の選手契約を行わない旨を通達したと発表した。楽天一筋14年の島内は11年ドラフト6位で入団。2年目の13年に明大の先輩でもある闘将・星野監督に抜擢されて外野のレギュラーに定着し、球団初のリーグ優勝、日本一に貢献。巧みなバットコントロールと勝負強い打撃で、21年に打点王（96）、22年に最多安打（161）を獲得した。近年はコンディション不良で出場機会が激減。昨年までに通算1174