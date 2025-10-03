コメンテーターの玉川徹氏が３日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。ドジャースの日本人の活躍に「日本のチームみたいだよね」と称賛した。ワイルドカードシリーズ第２戦ではドジャースの山本由伸が先発し、６回２／３を投げ、４安打２失点、９奪三振と快投を披露。９回には佐々木朗希がマウンドに上がり、１００マイル超えの速球を連発し、レッズ打線を三者凡退に打ち取り８−４で勝利