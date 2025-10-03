生活保護基準引き下げの違法性を問う裁判で、最高裁が国の保護変更決定処分を「違法」と認め、処分を取り消す判決を言い渡してから3か月がたつが、国・厚労省は原告が求める引き下げ前の基準額での遡及（そきゅう）支給を行うか否かなど、解決への見通しを明らかにしていない。 遡及支給が生活保護の全受給者（約200万人）を対象として実施されれば、国の負担総額は4000億円を超えると推計され、財務省との折衝も“ハードル