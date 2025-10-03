µþÅÔÂç¾ÞÅµ¤Î¹¶Î¬POINT ¡Ú£Ç Ⅰ ÁÈ¡ÛÅöÆü①～⑥¿Íµ¤¤Ê¤éÇã¤¤ £ÇⅠÁÈ¤Î¤¦¤Á¡¢ÅöÆü①～③¿Íµ¤¤Ï¡Î4¡¦4¡¦4¡¦8¡Ï¡¢④～⑥¿Íµ¤¤Ï¡Î0¡¦3¡¦2¡¦7¡Ï¤Ç¡¢Çã¤¨¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£ ¡Î1¡¦0¡¦0¡¦10¡Ï¤Î⑦¿Íµ¤°Ê²¼¤ÏÇÏ·ô·÷Æâ¤¬21Ç¯£±Ãå¥Þ¥«¥Ò¥­¤Î¤ß¤Ç¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Ï¡Ö¹¶Î¬POINT ③¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¥Ç¥£ー¥×»º¶ð¡£ ´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¾å°Ì¿Íµ¤¤òÁÇÄ¾¤ËÉ¾²Á¤·¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¡£ µþÅÔÂç¾ÞÅµ