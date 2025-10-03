クスリのアオキホールディングスは３日続落。２日取引終了後、２６年５月期第１四半期（５月２１日～８月２０日）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１６．１％増の１３９７億３５００万円だったものの、営業利益は同１．０％減の７２億６３００万円となった。猛暑による季節品の需要増加やインバウンド需要が追い風となった一方、異業種からの新規参入を含めた競争激化が逆風となった。減益がネガティブ視されて