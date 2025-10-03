ｇｕｍｉは一時ストップ安。２日取引終了後、第三者割当による第２６回新株予約権（行使価額修正条項付き）を発行すると発表した。発行新株予約権数は１０万７０００個（潜在株数１０７０万株）で、希薄化率は議決権ベース（４月末時点）で最大２１．６３％。調達資金約５７億円（手取り概算額）は借入金の返済資金や暗号資産の購入資金、暗号資産領域を中心とした投資資金に充てる。将来的な１株利益の希薄化を警戒した売