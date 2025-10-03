◆卓球◇ＷＴＴ中国スマッシュ第８日（２日、中国・北京）男子シングルス３回戦を行い、世界ランク２４位の１８歳・松島輝空（そら、木下グループ）が同６位の梁靖崑（りゅう・せいこん）＝中国＝をゲームカウント３―２（１１―４、９―１１、１１―８、８―１１、１１―８）の死闘の末に破って８強入りを決めた。１月の全日本選手権を初制覇したホープ。第１ゲーム（Ｇ）はサーブからの展開で攻め抜き、主導権を握った。