油揚げで即席おつまみ 節約食材の油揚げで作れる即席おつまみ「油揚げのチーズ焼き」をご紹介。材料を油揚げにのせてオーブントースターで焼くだけなので、帰宅してすぐ作れますよ。 味つけ多彩 チーズ焼きといっても味つけはお好みで◎。明太子、キムチなど家にあるものと組み合わせて。チーズはたっぷりのせてカリカリ＆とろとろを楽しんで！ 明太チーズキムチチーズマヨチーズしそチーズお好み焼き風チーズ 今すぐ作れそう