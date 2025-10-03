日米両政府は、アメリカのトランプ大統領の日本訪問について、10月27日〜29日の3日間の日程で調整していることがわかりました。【映像】トランプ大統領の訪日 10月27日〜29日で調整日米首脳会談では、日米同盟のさらなる強化や、北朝鮮による拉致問題などをめぐり意見が交わされる見通しです。トランプ大統領の来日が実現すれば、第1次政権で2019年6月にG20サミットに合わせて訪問して以来となります。（ANNニュース）