キユーピーが５日ぶりに急反発した。同社が２日の取引終了後に発表した２５年１１月期第３四半期累計（２４年１２月～２５年８月）の連結決算は、売上高が前年同期比６．２％増の３８３４億２４００万円、経常利益は同９．２％減の２９２億１８００万円、最終利益は同３１．９％増の２６０億５５００万円となった。経常利益は減益ながら通期計画に対する進捗率は約８０％とまずまずの水準。工場跡地の売却に伴