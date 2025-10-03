午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３６３、値下がり銘柄数は２１２、変わらずは３７銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に電気機器、電気・ガス、情報・通信、サービス、繊維、金属製品など。値下がりは鉱業、非鉄金属、小売。 出所：MINKABU PRESS