2日夜から3日朝にかけて秋田市河辺三内の小学校や保育所の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと2日午後8時55分ごろ、秋田市河辺三内字飛沢下段の民家の裏にあるクリの木にクマ1頭がいるのを、この家に住む50代の女性が目撃しました。また3日午前5時30分ごろには、同じ地区を車で通りかかった秋田市の50代の男性が、民家の敷地内にあるクリの木の下でクリの実を食べているク