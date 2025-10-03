きょう未明、三重県名張市の国道で6人が乗った軽乗用車が横転し、5人が死亡しました。 【現場の画像】10～30代とみられる男女6人が乗った軽乗用車が横転… 5人死亡 電柱にぶつかった跡も 警察によりますときょう午前0時10分ごろ、三重県名張市上小波田の国道165号で近くを通りかかった人から「車が横転し、人が3人出血して路上で倒れていた。車から投げ出されていた」と110番通報がありました。 軽乗用車に乗っていた、10