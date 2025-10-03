ニトリホールディングスが３日続落している。２日の取引終了後に発表した９月度の月次国内売上高で、既存店売上高が前年同月比２．９％減と、２カ月ぶりに前年実績を下回ったことが嫌気されている。 「ニトリ夏の感謝祭」により家具・家電の実績は好調だったものの、前年との曜日影響がマイナス３．８ポイントあったほか、厳しい残暑が続いたことでインテリア用品が想定を下回った。なお、全店売上高は同１．７％減だ