サスメドが続伸している。２日の取引終了後、ブロックチェーン技術を活用した臨床試験システムをＨｅａｒｔｓｅｅｄが実施する虚血性心疾患及び拡張型心筋症による重症心不全を対象にした心筋再生医療ＨＳ－００５（カテーテル投与）の第１／２相企業治験に提供を開始したと発表しており、好材料視されている。 同治験では、従来の手法と比較して医療機関におけるデータ入力及びデータ照合作