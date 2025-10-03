きのう（2日）未明、岡山市北区の飲食店の外に置かれていたダンボールに放火したとして、建造物等以外放火の容疑で専門学校生の男（23）が逮捕されました。 警察によりますと、専門学校生の男（23）はきのう午前2時40分ごろ、岡山市北区駅前町にある飲食店の屋外に設置されたステーションボックスの上にあったダンボールに何かしらの方法で放火し、ステーションボックスの一部を焼損させた疑いが持たれて