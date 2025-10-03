フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシ監督が、日本代表FW上田綺世の得点が認められなかったことへの不満を口にした。ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第2節が2日に行われ、フェイエノールトはアストン・ヴィラと対戦。61分にエミリアーノ・ブエンディアに先制点を許すと、79分にはジョン・マッギンに追加点を奪われ、0−2で敗れた。この試合にフル出場した上田は32分の場面でコーナーキックに頭で合わせる