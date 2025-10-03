アディダスは3日、2026年6月11日（木）から7月19日（日）にかけてカナダ、メキシコ、アメリカの3カ国で開催されるFIFAワールドカップ2026で使用される公式試合球『TRIONDA（トリオンダ）』を発表した。TRI（トリ）が開催国である3カ国を、ONDA（オンダ）はスペイン語で「波」を意味し、開催国を中心に世界に広がる喜びと高揚感の「波」を表現している。日本国内ではアディダス社とのライセンス契約に基づき、株式会社モルテン