二宮和也が、10月2日、自身初となるファンクラブイベント『OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 "Show Case"』の東京公演を東京ガーデンシアターにて開催した。 本イベントは9月から10月にかけて全国5都市をまわる二宮初のファンクラブイベントで、本公演が千秋楽となる。以下、同公演のオフィシャルライブレポートを公開する。 ■【オフィシャルレポート