パリ五輪代表で10番を背負った男が、夢を叶えた。日本サッカー協会は10月２日に、パラグアイ＆ブラジルとの２連戦に臨む日本代表メンバーを発表。久保建英や堂安律、遠藤航、板倉滉ら常連組が名を連ねるなか、初招集は１人のみ。イングランド２部QPRでプレーする斉藤光毅だ。10代から世代別代表に選ばれ続け、19歳で横浜FCからロンメル（ベルギー）に移籍。以降はスパルタ（オランダ）、QPRで活躍するなど欧州で研鑽を積んで