クリスタル・パレスは日本代表MF鎌田大地の残留を望んでいるようだ。2日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在29歳の鎌田は2015年にサガン鳥栖でプロキャリアをスタートし、2017年6月にフランクフルトへ完全移籍で加入。途中シント・トロイデンへのレンタル移籍を経験しつつ、約5シーズンで公式戦通算179試合出場40ゴール33アシストという成績を残し、2021−22シーズンにはヨーロッパリーグ（EL）制覇に大き