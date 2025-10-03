チリで開催されているU-20ワールドカップで、若きアメリカ代表が際立つ強さを見せている。グループEのアメリカは初戦でニューカレドニアに９−１の大勝。現地10月２日に第２戦でフランスと相まみえ、３−０で快勝した。フランス戦の前半はスコアレス。思うようにチャンスを作ることができなかった。迎えた後半は試合を優位に進めながらも、なかなか相手ゴールをこじ開けられない。それでも85分、ザビエル・ゴゾが先制点を