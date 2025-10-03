2日（木）、東京都内で2025-26 大同生命SV.LEAGUE（SVリーグ）オープニングカンファレンスが開催。SVリーグ女子の開幕カードとなる大阪マーヴェラスの林琴奈とヴィクトリーナ姫路の宮部愛梨が出席した。 SVリーグ初年度となった2024-25シーズンの女王大阪MV。林は「一人一人が進化するという目的を持って練習してきた。新たなチームでの戦いとなる。挑戦するという気